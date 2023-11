A queda de árvores, cabos e lançamento de galhos e e objetos sobre a rede durante a ocorrência de fortes chuvas na sexta-feira (3) levaram moradores de bairros como o Mariano Procópio em Juiz de Fora a ficar sem energia. A tempestade acompanhada de rajadas de vento, com forte incidência de descargas atmosféricas causaram piques de energia, que estão sendo apuradas pela Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig) na manhã deste sábado (4). O plantão da Defesa Civil não registrou chamados o longo da sexta-feira (3).

A Cemig ainda registra atendimentos pulverizados pelo município. Equipes da companhia atuam de forma ininterrupta no atendimento às ocorrências e a previsão é que todos os clientes afetados tenham o fornecimento normalizado ao longo do sábado (4). A Cemig orienta que, ao perceber instabilidade no fornecimento de energia, os clientes entrem em contato com a companhia por meio dos canais de atendimento da empresa, como o telefone 116, Cemig Atende Web (disponível no portalcemig.com.br) ou app Cemig Atende. A companhia ressalta que o registro da falta de energia nos canais de atendimento, por parte dos clientes, é fundamental para que a empresa possa realizar os atendimentos e restabelecer a energia a todos da forma mais breve possível.