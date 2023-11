Nesta semana, Juiz de Fora e região passam por dias de oscilação nas temperaturas, variando entre 14°C às noites e 33°C durante os dias, segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). Esse fenômeno é caracterizado como amplitude térmica, uma expressão utilizada para indicar a diferença entre a temperatura máxima e mínima registradas em um mesmo lugar durante certo período, de acordo com o Brasil Escola.

Ainda conforme o Instituto, a massa de ar seco ganha força sobre o Brasil Central e Sudeste, mantendo sol entre poucas nuvens em quase todo o estado, e a tendência é que prevaleça tempo quente e seco em Minas Gerais.

Novembro é, normalmente, um dos meses mais chuvosos do ano. Porém, devido a atuação do fenômeno El Niño, a probabilidade deste novembro é de manter irregularidade na distribuição das chuvas não só em Minas Gerais, mas também em todo o Sudeste e Centro-Oeste Brasileiro.

Confira a previsão da semana

Nesta quarta-feira (8), a previsão é de dia ensolarado com algumas nuvens e névoa ao amanhecer, com mínima de 14°C e máxima de 27°C, sem probabilidade de chuvas. Na quinta-feira (9), o dia também terá sol, com mínima de 15°C e máxima de 30°C. Já na sexta-feira (10), segundo o Climatempo, haverá sol e aumento de nuvens de manhã, pancadas de chuva à tarde e tempo aberto pela noite, com mínima de 17°C e máxima de 33°C.