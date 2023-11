Juiz de Fora terá um novo Dia D de Multivacinação no próximo sábado (11). O objetivo é atualizar o cartão vacinal de crianças e adolescentes nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs).

É preciso que pais e responsáveis apresentem o cartão de vacinas, além de documento de identificação com foto, cartão SUS ou Certidão de Nascimento e caderneta de vacinação, para que seja avaliada também a necessidade da aplicação de outras vacinas.

Das 8h às 17h, as doses serão aplicadas em todas as UBSs, no Centro de Vigilância em Saúde, que fica na Avenida Dos Andradas, 523, no Centro, e na Igreja Católica Sagrado Coração de Jesus, na Rua Dr. Alberto Vieira Lima, 50, no Bairro Bairu.

A multivacinação do próximo sábado é voltada para crianças e adolescentes de até 14 anos, 11 meses e 29 dias. Serão aplicados diversos imunizantes, incluindo os contra a Covid-19 que, segundo a PJF, pode ser recebida por estes públicos conjuntamente com outros imunizantes sem qualquer tipo de problema.

Quem tem mais de 15 anos também poderá atualizar o cartão de vacina e se imunizar contra a Covid-19.

“Com a vacinação, nós erradicamos diversas doenças. E para mantermos esse quadro, evitarmos o retorno do Sarampo, da poliomielite, entre outras enfermidades, e cuidarmos da saúde e do futuro de nossas crianças, vamos vacinar! É importante que os pais e responsáveis encaminhem as crianças e adolescentes para os postos de vacinação que estarão de prontidão participando desta importante campanha. Precisamos ampliar a cobertura de imunizantes da nossa população. Não vamos perder tempo”, alertou o secretário de saúde, Ivan Chebli.

UBS que estarão abertas (zona urbana)



Alto Grajaú

Bairro Industrial



Bandeirantes



Barreira do Triunfo



Cidade do Sol



Filgueiras



Furtado de Menezes



Granjas Bethânia



Jardim da Lua



Jardim Esperança



Jardim Natal



Jóquei Clube 1



Jóquei Clube 2



Linhares



Marumbi



Milho Branco



Monte Castelo



Nossa Senhora Aparecida



Nova Era



Parque Guarani



Progresso



Retiro



São Sebastião



Santa Cecília



Santa Cruz



Santa Efigênia



Santa Luzia



Santa Rita



Santo Antônio



Santos Dumont



São Benedito



São Judas Tadeu



Teixeiras



Vale Verde



Vila Esperança



Vila Ideal



Vila Olavo Costa



Nossa Senhora de Lourdes



Benfica



Borboleta



Centro Sul



Cruzeiro do Sul



Dom Bosco



Esplanada



Grama



Ipiranga



Nossa Senhora das Graças



São Pedro



UBS Zona Rural



Igrejinha

Humaitá

Paula Lima

Rosário de Minas

Torreões, Monte Verde e Pirapetinga

Valadares e Toledos

Caeté

Equipe Volante



Tags:

Dia D | UBSs | vacinação