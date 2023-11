Uma fábrica de vassouras pegou fogo na madrugada desta terça-feira (7) no Bairro Francisco Bernardino, em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido.

Segundo o Corpo de Bombeiros, os focos de incêndio foram localizados no pavimento superior do estabelecimento. Após avaliação, as equipes realizaram o combate às chamas e ações de rescaldo.

Não há informações sobre as causas do incêndio, mas, conforme os bombeiros, a fábrica não tem Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB).