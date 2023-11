Cinco pessoas foram detidas durante uma briga de trânsito na manhã dessa terça-feira (7), no Bairro Granjas Betânia, em Juiz de Fora. Uma arma de fogo foi apreendida com um dos envolvidos e uma machadinha foi utilizada para ameaças.

Segundo a Polícia Militar (PM), os envolvidos têm entre 32 e 46 anos. As equipes foram acionadas após um acidente de trânsito em que os homens entraram em briga verbal e ameaças.

Um dos motoristas, de 32 anos, teria ameaçado um outro condutor com uma machadinha que tinha no carro. O homem de 38 anos então foi à casa do motorista e se agrediram. Durante a briga, outro homem, de 46 anos, usou a arma de fogo para fazer ameaças de morte e depois fugiu.

Os policiais conseguiram identificar e localizar o homem que usou a arma de fogo, que apresentou registro regular da arma, mas não tinha porte para a mesma.

Os envolvidos foram encaminhados para a Delegacia.