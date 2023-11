Após perícia realizada no campo de futebol do Instituto Metodista Granbery, o parecer destacou que a área que será leiloada para quitação de débitos da Instituição, não foi o local onde teria acontecido a primeira partida de futebol do Brasil. A comprovação foi confirmada pelo perito Norton Fernandes, escolhido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul para realizar o trabalho.

Norton concluiu então que não existem elementos que embasam a existência de qualquer fato histórico na área do pedido de tombamento.

A empresa SOIP, proponente preferencial no leilão divulgou uma nota nesta quarta-feira (8) alertando sobre notícias equivocadas que circularam. "Diante das notícias equivocadas que vêm circulando na cidade, informa que: Somos juizforanos e nos preocupamos com a nossa gente, esse é sempre o principal objetivo.Ouvindo a comunidade, pensamos em uma solução que contemplasse um projeto aberto para as pessoas, alterando o que hoje é um espaço reservado, para um totalmente em sintonia com o que a nossa cidade merece"...

Ainda de acordo com a SOIP , o conceito do masterplan proposto, garante que o futuro projeto de desenvolvimento urbano respeitará a integralidade dos bens do Granbery, sua singularidade e importâncias arquitetônica, cultural, histórica e paisagística; assim como garantirá sua conservação e foram pensadas soluções de engenharia para o bairro, como sistema de captação da água da chuva em piscina para armazenagem em reservatório, reduzindo o impacto sobre o escoamento superficial urbano, além de solução de tratamento de esgoto e reuso da água para todo o empreendimento, somando-se a utilização de energias renováveis, como a solar. Veja abaixo imagens do projeto a ser desenvolvido.

FOTO: Arsenic Arquitetos e Soip - Projeto Granbery Mall

A reportagem entrou em contato com o Granbery, que destacou que enviará uma nota ao Portal.

**A matéria está em atualização

