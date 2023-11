A Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), por meio da Delegacia Especializada de Homicídios, concluiu o inquérito que apurou o ocorrido no Torneio Leiteiro em Juiz de Fora, no dia 9 de setembro, indiciando o motorista do veículo por homicídio triplamente qualificado. No total, foram registradas três vítimas fatais e oito vítimas que não faleceram, sendo, portanto, vítimas de homicídio na modalidade tentada.



De acordo com o Delegado da Polícia Civil Daniel Buchmüller, algumas testemunhas de defesa alegaram poderia haver defeito mecânico no acelerador e no freio do veículo, porém a perícia técnica descartou essa hipótese alegando que o veículo está em perfeitas condições. Além disso, uma testemunha que estava no local presenciou o autor dizendo a frase "Eu vou acabar com essa festa" logo antes do ocorrido. Com isso, foi comprovado que ele agiu com a intenção de matar as vítimas.



Relembre o caso

Na madrugada do dia 9 de setembro, um homem, de 24 anos, invadiu o evento ultrapassando as barricadas e atropelou cerca de 11 pessoas só parando depois de bater em um outro veículo que estava estacionado. Ele ainda está internado em estado grave no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira (HPS). Três pessoas morreram, entre elas uma criança de 3 anos.

No dia 26 de outubro, quinta-feira, o homem foi ouvido pela Polícia Civil e ficou em silêncio. Segundo o delegado responsável, Daniel Buchmüller, o caso estaria em fase final de ser concluído.

Já no dia 27 de outubro, sexta-feira, o motorista, de 24 anos, que atropelou 11 pessoas no Torneio Leiteiro, realizado em Juiz de Fora, recebeu alta no Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, onde ficou internado desde o dia 9 de setembro, há quase 50 dias, e foi encaminhado ao Presídio de Eugenópolis no mesmo dia, segundo a Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).