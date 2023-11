Três pessoas foram detidas pela Polícia Militar (PM) com 1.584 pedras de crack no Bairro São Bernardo, nessa quarta-feira (8), em Juiz de Fora.

As equipes da Rondas Ostensivas com Cães (ROOCA) e do Grupamento Especializado em Recobrimento (GER) receberam informações que havia tráfico de drogas na região.

Com as informações, os policias localizaram o trio e encontraram as 1.584 pedras de crack e uma barra da mesma droga, além de duas balanças de precisão.



