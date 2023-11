VOCÊ NO ACESSA - A leitora Fabiana Maria Angela procurou o Portal Acessa.com nesta semana para falar da dificuldade de encontrar o medicamento Prolopa nas Unidades Básicas de Saúde (UBSs) de Juiz de Fora. À reportagem, a Prefeitura disse que há o medicamento, mas que a demanda é grande e que já solicitou mais medicamentos.

Fabiana contou ao portal que o medicamento Prolopa, usado no tratamento de pacientes com Parkinson, custa R$ 104 nas farmácias e que tem precisado comprar o remédio de forma particular, pois gasta seis vidros por mês.

“A caixa vem com 30 comprimidos, eu tomo seis por dia, dura 5 dias apenas. Não consigo manter esse gasto e não tenho conseguido pegar esse medicamento nos postos. Eu tomo há mais de 1 ano, só consegui pegar no posto umas 3 vezes, tenho as notas das farmácias, e os vendedores que todos são conhecidos meus”, relatou.

Sem o medicamento, Fabiana relata que chega a “travar” o corpo, fica sem movimentos, e sente dores de cabeça. Ela contou que já comprou o medicamento diversas vezes,

Por dois dias a reportagem tentou falar na UBS de Santa Cândida, uma das procuradas por Fabiana, mas não conseguiu informações sobre o remédio porque somente a farmacêutica poderia falar sobre. A reportagem também tentou falar com a unidade de Nossa Senhora Aparecida, mas as ligações não foram atendidas.

Em nota, a Secretaria de Saúde disse que “o medicamento é mensalmente reposto na UBS, não havendo falta. Neste mês, recebemos um total de 800 unidades do remédio, que foram totalmente distribuídas para os usuários. A próxima remessa será encaminhada em dezembro. Para suprir a demanda crescente, já foi requisitado um aumento na remessa dos medicamentos, que deve ser atendido no início do próximo ano”.