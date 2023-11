Uma batida entre um ônibus e um carro tumultuou o trânsito na Avenida Rio Branco na manhã desta quinta-feira (9), na região central de Juiz de Fora. Um dos motoristas se sentiu mal e foi encaminhado para atendimento médico.

O nome e o local para onde ele foi levado não foram informados, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A Polícia Militar (PM) contou que no local do acidente, o motorista do ônibus contou que seguia sentido centro/bairro, na pista correta, quando o motorista do carro realizou uma conversão proibida e bateu no transporte público. Com o contato, o carro foi lançado em uma grade próxima à calçada do Hemominas.

Aos policiais, o condutor do carro contou que seguia no mesmo sentido do ônibus quando, no cruzamento, sentiu a direção do veículo travar e não conseguiu evitar a batida. Ele confirmou os fatos relatos pelo motorista do ônibus.

A PM ressalta que o condutor do carro não apresentava lesões aparentes, mas não se sentiu bem e foi encaminhado para atendimento médico.