Está aberto o processo seletivo para ocupação de 11 vagas na Moradia Estudantil, campus de Juiz de Fora da Universidade Federal (UFJF). Os interessados devem se inscrever até as 20h do dia 16 de novembro.

Segundo a Pró-Reitoria de Assistência Estudantil (Proae), podem participar do processo os estudantes regularmente matriculados nos cursos de graduação presencial da Universidade, cujas famílias não residam na cidade.



Vagas e critérios

As vagas são distribuídas da seguinte forma: quatro para o público feminino, quatro para o masculino e três para estudantes estrangeiros, em ampla concorrência, em ambos os blocos da Moradia Estudantil.

Os candidatos devem, além de pertencer a grupos familiares que não residam em Juiz de Fora, ter renda familiar bruta mensal de até 1,5 salário mínimo per capita, além de ter concluído e validado a avaliação socioeconômica na Assistência Estudantil ou enviado a documentação para avaliação socioeconômica da Proae até 31 de outubro de 2023, aguardando o resultado.

A UFJF detalhou que a classificação dos estudantes inscritos no processo seletivo obedece aos critérios, na seguinte ordem: perfil socioeconômico do grupo familiar; menor renda familiar bruta mensal per capita; ingresso mais recente na UFJF; maior idade; e maior distância da residência da família em relação ao campus JF.

Inscrição e resultado

Para se inscrever, o estudante deve preencher um formulário eletrônico, disponível na plataforma Google Forms. Contudo, é preciso que o interessado tenha um e-mail institucional, com o domínio @estudante.ufjf.br.

Caso o estudante não tenha este tipo de endereço eletrônico, será preciso criá-lo, utilizando o Sistema Integrado de Gestão Acadêmica (Siga) 3, onde também será divulgado o resultado da avaliação socioeconômica.

O resultado parcial para ocupar as vagas será divulgado no dia 30 de novembro no site do Proae. Os recursos devem ser feitos em formulário próprio, disponível on-line, e enviados digitalizados para o e-mail documentos.proae@uff.br com o seguinte campo no assunto do e-mail: “Recurso Resultado Parcial – Moradia Estudantil”.

O prazo para interposição de recurso será entre os dias 1º e 4 de dezembro. O resultado final será divulgado dia 8 de dezembro, na página da Proae. A convocação para a ocupação será a partir do dia 12 do mesmo mês.

O edital completo está disponível on-line, mas, para dúvidas, o estudante pode enviar e-mail para moradia.proae@ufjf.br. As dúvidas sobre documentação e avaliação socioeconômica: podem ser enviadas para atendimentosocial.proae@ufjf.br.