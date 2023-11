Uma perseguição policial no início da madrugada desta sexta-feira (10) prendeu três jovens após roubarem um restaurante no Bairro Granjas Paço del Rey, em Juiz de Fora. O trio foi detido.

A PM explicou que foi acionada para atender um roubo em andamento no estabelecimento. As vítimas, um emprego de 34 anos e o proprietário de 55, contaram que fechavam o local quando um carro parou e três pessoas desceram do veículo e amarraram os braços das vítimas, mandando que entrassem em um carro que pertencia a um deles.

Os ladrões estavam exaltados e armados, dando socos nas vítimas. Com a dupla dentro do carro, os ladrões andaram pelo bairro e exigiram uma quantia de dinheiro, enquanto ameaçava as vítimas de morte.

O grupo então retornou ao restaurante, roubaram três celulares e fugiram, dois deles no carro de uma das vítimas e outro no primeiro veículo.

Rastreamento e perseguição

A PM intensificou o rastreamento e fez cercos policiais, encontrando os dois veículos envolvidos na BR-040, um no sentido Rio de Janeiro/Belo Horizonte, e o outro sentido Santos Dumont.

Os militares perseguiram os ladrões que desobedeceram a várias ordens de parada, quando um dos carros acessou a Avenida JK e seguiu sentido Centro. O caminho era acompanhado pelas câmeras de monitoramento e radares do Centro de Operações Policiais Militares (COPOM).

Perto do Museu Municipal, o motorista perdeu o controle da direção e bateu em um poste, sendo abordado pela PM. Na cintura do jovem de 24 anos a polícia encontrou um revólver calibre 38, carregado com seis munições.

Os dois ocupantes do carro se machucaram e foram atendidos pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhados para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, com fratura na perna e laceração do dedo da mão direita.

A reportagem entrou em contato com a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) para saber o estado de saúde deles e aguarda retorno.

Simultaneamente, na BR-040, um dos carros continuou sendo perseguido. O motorista perdeu o controle da direção ao passar por um quebra-molas, perto do Posto da Polícia Rodoviária Federal. O condutor foi abordado e apesar de resistir, assumiu a autoria do roubo e disse ter vindo da cidade de Barbacena.

Bens recuperados FOTO: Polícia Militar - Armas apreendidas durante a operação em Juiz de Fora

A Polícia recuperou os três celulares e o carro roubados, além da apreensão de dois simulacros de arma de fogo, R$ 450 em dinheiro e o celular de um dos autores do roubo.

Já o veículo utilizado para anunciar o crime foi apreendido, pois tinha queixa de furto. O carro também esteve envolvido, no dia 5 deste mês, em uma ocorrência de extorsão e sequestro no Bairro Vivendas da Serra.

A suspeita é que os envolvidos no roubo da madrugada desta sexta-feira não sejam os mesmos do crime no Vivendas da Serra.

O proprietário do restaurante ficou ferido e também foi atendido pelo Samu, sendo encaminhado para o HPS. O nome dele não foi revelado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A perícia esteve no local e realizou os trabalhos de rotina.

Ficha criminal

Segundo a PM, o jovem de 23 anos tem envolvimento com roubo, lesão corporal, tráfico de drogas, roubo tentado, porte de arma branca; o de 21 anos (é irmão do rapaz de 23 anos) tem envolvimento com tráfico de drogas e porte de arma de fogo (irmão do autor 03); já o mais velho, de 24 anos, tem envolvimento com furto, ameaça, tráfico de drogas, desobediência, lesão corporal, receptação, lesão corporal, roubo, dano, atrito verbal e homicídio.