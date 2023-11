Uma briga entre dois homens deixou um deles ferido no Centro de Juiz de Fora, na tarde dessa quinta-feira (9). Os envolvidos não tiveram as idades reveladas.

A Guarda Municipal foi acionada por pessoas que passavam pela esquina da Rua Batista de Oliveira com a Avenida Getúlio Vargas. No local, os guardas encontraram uma pessoa no chão, com ferimento na cabeça.

Ele foi atendido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), que relatou que o homem estava com um trauma na cabeça. Ele foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, e está estável e entregue aos cuidados médicos.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), um homem se apresentou aos guardas e assumiu ser o autor da agressão. Ele foi encaminhado para a Delegacia.