Fábio Luiz Santos da Silva, cidadão que estava em situação de rua em Juiz de Fora há um mês, pediu para que as pessoas compartilhassem um vídeo dele nas redes sociais. Nas imagens, ele buscava ajuda para conseguir voltar para a cidade natal, Feira de Santana (BA). As imagens chegaram nos familiares dele, que se organizaram para encontrá-lo. O primo de Fábio, Antônio, veio de carro da Bahia até Juiz de Fora e buscou a Polícia Militar para encontrá-lo nesta sexta-feira (10), durante abordagem na Praça dos Três Poderes no Centro.

No vídeo, Fábio dizia que sente falta dos familiares e de casa, no entanto, não teria condições de fazer o caminho de volta. "Não quero viver nessa vida mais não", apelou. Na tarde desta sexta-feira (10), foi surpreendido pela chegada dos policiais, que trouxeram Antônio, acompanhados por agentes da Assistência Social da cidade até o local em que Fábio estava, na Rua José Calil Ahouagi. Em vídeo compartilhado pela Polícia Militar, o reencontro dos dois foi registrado. "Eu fico muito feliz e grato", disse ao encontrar o primo, com quem voltará para sua cidade de origem.