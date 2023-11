Nessa sexta-feira (10), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou a prisão de três jovens, de 21, 23 e 24 anos, por suspeita de roubo, porte ilegal de arma de fogo e receptação na cidade de Juiz de Fora.

Segundo a ocorrência, a equipe teria recebido informações do roubo e, logo em seguida, realizado o cerco de um dos carros. Porém, com o outro, também roubado, parte dos suspeitos fugiram e sofreram perseguição até colidirem com um poste do Bairro Mariano Procópio.

Os suspeitos foram presos em flagrante, sendo encaminhados para o pronto atendimento médico e posteriormente levados para a Delegacia de Plantão. Com eles, foram apreendidos um revólver cal. 38, dois simulacros de pistola, seis munições cal. 38, quatro aparelhos de celular e R$45. O veículo utilizado pelos autores também possuía queixa furto, sendo apreendido na ocorrência.