VC NO ACESSA - Imagens divulgadas nas redes sociais, nessa segunda-feira (13), mostram baratas em um ônibus de Juiz de Fora. Nesta terça-feira (14), o Consórcio Via JF disse que a dedetização é feita a cada 90 dias na frota.

Nas imagens é possível ver os insetos andando no chão do veículo, ao lado dos passageiros. O Consórcio afirmou que uma equipe de manutenção irá apurar a situação flagrada e tomará as medidas necessárias.

A empresa ressalta que é um caso atípico e que ocorrências como essa não são habituais ou frequentes.

“Reforçamos que é prioridade do Consórcio Via JF atender a população com veículos limpos e em conformidade com as normas de higiene”.