A Praça do Largo do Riachuelo, no Centro de Juiz de Fora, terá o seu espaço reformulado a partir da próxima segunda-feira (20). A ordem de serviço para a realização da intervenção foi assinada nessa terça-feira (14). A ideia é que os monumentos presentes no local possam ser revitalizados.

Segundo a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF), o projeto foi concebido em concordância com moradores e comerciantes do entorno do Largo do Riachuelo, que há anos pleiteiam por melhorias na região, e inclui a reformulação dos canteiros, a troca do piso, uma nova iluminação, revitalização dos monumentos existentes, com uma nova roupagem e a construção de banheiros. O projeto paisagístico desenha uma praça mais ampla e acessível para todas as pessoas.

Na segunda-feira (20), a praça será cercada com tapumes, para a construção do canteiro de obras e preparação do terreno. O valor da reforma será de R$ 1.442.568, 94, sendo que R$ 958.604 é de emenda do então parlamentar Charles Evangelista. O restante é a contrapartida da própria Prefeitura. A empresa responsável é a Martins Construção Civil e Ambiental Ltda, que ganhou o processo licitatório este ano com contrato de 15 meses.