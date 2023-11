Um homem, que não teve a idade informada, foi preso por tráfico de drogas, com a ajuda de um cão farejador, com pedras de crack, papelotes de cocaína e buchas de maconha, na nessa terça-feira (14) no Bairro São Benedito em Juiz de Fora.

De acordo com informações da Polícia Militar (PM), durante a localização da mãe do menor apreendido em uma ocorrência anterior, o homem se portou de forma suspeita sendo abordado e com ele foi encontrado uma certa quantidade de drogas.

Os policiais então iniciaram uma busca no terreno e por ser um local de intenso matagal foi necessária a ajuda do cão farejador Brasão. Ao todo foram apreendidas 27 pedras de crack, 26 papelotes de cocaína e 14 buchas de maconha.

O homem foi preso e encaminhado para a Delegacia de plantão juntamente com o material apreendido na ação.