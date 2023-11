O cachorro Brasão, da Rondas Ostensivas com Cães (ROCCA) da Polícia Militar (PM), ajudou a localizar drogas no Bairro Jardim Natal, no fim da tarde dessa quarta-feira (15), em Juiz de Fora. Um homem de 45 anos foi detido por suspeita de tráfico de drogas.

O homem foi visto pelos policiais entrando diversas em um terreno na Rua Três para pegar algo e entregar a outras pessoas que iam ao local conhecido como “boca do paredão”.

A ROCCA então foi acionada e uma sacola foi encontrada com 20 pedras de crack, 12 buchas de maconha, 6 pinos de cocaína e 2 comprimidos de ecstasy, além de R$ 155 em dinheiro.

Todo o material encontrado por Brasão foi apreendido. O homem foi detido e encaminhado para a Delegacia.