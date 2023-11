Nove meses após a Prefeitura de Juiz de Fora (PJF) assinar contrato de R$ R$ 15.110.639,59 para operação tapa-buraco, população ainda sofre com o problema em Juiz de Fora. O Acessa fez alguns flagrantes do problema em algumas vias.

A moradora do Bairro Granbery, Luciana Menezes informou à reportagem que seu irmão trabalha como motoboy e sempre precisa ter cautela por conta dos buracos. "Na minha rua Julieta Andrada, o problema persiste e fico muito preocupada, não só com meu filho, mas com outros motociclistas que passam pela rua, principalmente no período da noite.

Veja abaixo alguns flagrantes feitos pela reportagem

FOTO: Yuri Kruschswky - Rua José R Guedes - Granbery

FOTO: Yuri Kruschswky - Rua Julieta Andrada - Granbery

FOTO: Yuri Kruschswky - Rua Julieta Andrada - Granbery

Nossa reportagem entrou em contato com a Prefeitura solicitando um posicionamento em relação ao término das operações, que deveriam durar no máximo nove meses, mas até o fechamento da reportagem não houve retorno.

Contrato

Um contrato entre as Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) e e Secretaria de Obras (SO) foi assinado em março, no valor global de R$ R$ 15.110.639,59 para operação tapa buracos no município, com prazo de conclusão ainda em 2023. A confirmação foi feita por meio de pesquisa realizada pelo Portal ACESSA.com.

Conforme o contrato, o principal objetivo é a execução dos trabalhos e prestação de serviços recuperação asfáltica em diversas vias de Juiz de Fora, inclusive usinagem. O documento tem prazo máximo de 9 meses. O atraso injustificado na entrega dos serviços objeto deste contrato sujeitará a EMPAV à multa de mora de 0.5% sobre o valor do contrato, para cada dia de atraso, observado o prazo máximo de cinco dias.