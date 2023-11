O Fundo de Investimento Imobiliário Ourinvest Logística informou que a Mercedez-Benz irá desocupar o galpão alugado desde 2012 no Bairro Benfica, em Juiz de Fora, a partir de julho de 2024. O Fundo é o responsável do espaço.

Em nota divulgada nessa quinta-feira (16), o Gestor do Fundo ressaltou houve tratativas para a renovação do vínculo, mas que a marca alemã de automóveis informou não ter interesse em renovar o contrato.

“Até o encerramento da locação, o aluguel do Imóvel será pago normalmente, sendo certo que seu valor atual é de R$ 910.941,75 por mês, o que equivale a R$ 28,72, por metro quadrado, por mês”, explicou a nota.

Considerada uma área de máximo padrão construtivo, o galpão tem uma área brutal locável de 31,4 mil m². O espaço responde por 57% da receita do fundo e fica a três quilômetros da fábrica de caminhões da Mercedes.

O Fundo ressaltou que irá contratar uma consultoria para realizar um estudo completo de redimensionamento e adaptação do imóvel, inclusive, para locação múltiplos inquilinos e para prospecção de futuros inquilinos para o imóvel.

O grupo ressaltou ainda que passará a distribuir um valor estimado de R$ 0,30 por cota, sendo que os recursos da diferença entre a distribuição atual por cota (R$ 0,42) e o valor de distribuição estimado, será utilizado para amortizar as dívidas do Fundo e fazer obras de adaptação do imóvel para futura locação.

A reportagem entrou em contato com a Mercedes-Benz e aguarda retorno.