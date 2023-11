A partir da próxima segunda-feira (20), durante o fechamento da Avenida Francisco Bernardino com Rua Benjamin Constant, as linhas Jóquei Clube (701/ 702/ 709) e Jóquei Clube III (704 e 705) vão deixar de passar nas ruas Roberto de Barros e Jarbas de Lery Santos, localizadas no Centro, onde não possuem ponto de embarque e desembarque. Após passarem pela Avenida dos Andradas, os ônibus vão seguir pela Avenida Rio Branco e Rua Afonso Pinto da Mota para acessarem a Avenida Getúlio Vargas.



De acordo com a Secretaria de Mobilidade Urbana (SMU), a mudança visa melhorar o fluxo na Rua Roberto de Barros no período das obras do viaduto Roza Cabinda, e reduzir possíveis atrasos no tempo de viagem das linhas. Quando a Avenida Francisco Bernardino com Rua Benjamin Constant não estiver mais interditada, os ônibus retomam seu itinerário tradicional.