O traficante conhecido como “Dentinho”, membro da facção Comando Vermelho (CV), foi morto na manhã deste sábado (18) após apontar uma arma na direção de policiais militares, no Bairro Filgueiras em Juiz de Fora. Ele possuía mandado de prisão em aberto por roubo e tinha registros de homicídio, tráfico de drogas, disparo de arma de fogo e homicídio tentado.

De acordo com registro da ocorrência, o serviço de inteligência realizou levantamentos com o objetivo de encontrar o suspeito. Uma operação foi realizada na sexta-feira (17), no Bairro Parque das Torres, onde foram apreendidas drogas e munições. Dentinho estava no local, mas conseguiu fugir antes da chegada das equipes policiais.

Na manhã deste sábado, os militares receberam informações que o suspeito estava escondido em uma residência no Bairro Filgueiras, o que foi confirmado pela equipe. O imóvel foi cercado, e os agentes iniciaram as negociações para que o membro da facção se rendesse, porém o suspeito desobedeceu às ordens dos policiais e apontou uma pistola, na direção dos militares, que atiraram no suspeito.

Ele chegou a ser socorrido para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira, mas acabou morrendo no local. O proprietário da residência onde Dentinho se escondeu e sua mãe relataram que ele estava constantemente alegando que temia por sua vida por ter feito muitas coisas erradas. O homem também contou que o suspeito possuía uma bandeira vermelha em um aplicativo de mensagens, fazendo menção a facção Comando Vermelho.