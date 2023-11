Um contrato entre a Prefeitura de Juiz de Fora e a Empresa Municipal de Pavimentação e Urbanidades (EMPAV) foi assinado no valor de R$ R$ 405.000. Conforme documento, o valor será destinado para serviços de manutenção e reforma de praças. A informação foi confirmada pela reportagem no Portal da Transparência, nesta terça-feira (21).

O prazo para a conclusão dos trabalhos definidos no contrato é de seis meses consecutivos. Veja abaixo alguns dos serviços que deverão ser executados pela Empav.



De acordo com o Executivo, a Empav deve executar, imediatamente, as manutenções que se fizerem necessárias nos serviços sob sua responsabilidade, apontados ou não pela fiscalização do Município. A empresa não poderá veicular publicidade ou qualquer outra informação acerca das atividades o sem prévia autorização da Prefeitura.

A equipe do Portal Acessa.com questionou a Prefeitura quais as praças que serão reformadas e aguarda um retorno. A reportagem irá acompanhar os trabalhos desenvolvidos.