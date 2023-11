Dois jovens, ambos de 23 anos, foram presos no KM70 da MG-353, nessa segunda-feira (20), por estarem com arma e munição de calibre 635, durante uma abordagem policial. Eles estavam em um carro e os Policiais Militares Rodoviários perceberam que ambos apresentavam nervosismo durante as buscas.

A arma e a munição foram apreendidos e encaminhados à Delegacia de plantão presos em flagrante de delito.