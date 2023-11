No dia de 27 de novembro, próxima segunda-feira, a as comunidades da Arquidiocese de Juiz de Fora celebram Nossa das Graças, conhecida também como Medalha Milagrosa. Essa devoção tem origem na França, na primeira metade do século XIX, com as aparições da Virgem Maria à Irmã Catarina Labouré. Foram, ao todo, três episódios que aconteceram, em 1830, no convento das Filhas da Caridade de São Vicente de Paulo, na Rue du Bac, em Paris.

Na segunda aparição, a Santíssima Virgem mandou que fossem cunhadas medalhas, conforme as visões concedidas a Catarina. Nelas, apareceram a oração “Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós”. Com a aprovação eclesiástica, as medalhas foram confeccionadas e distribuídas inicialmente na França, e depois pelo mundo todo. A devoção espalhou-se rapidamente, bem como os milagres e prodígios, conforme prometeu a Virgem Maria àquelas pessoas que usarem devotamente a sua medalha: “Todos os que a usarem, trazendo-a ao pescoço, receberão grandes graças”.

Em Juiz de Fora, segundo a Arquidiocese, existem muitas as igrejas dedicadas à Nossa Senhora das Graças. Em algumas comunidades, as novenas começaram no último sábado (18) e seguem até o dia 26; em outras, serão realizados tríduos festivos. Confira, abaixo, as programações completas:

Juiz de Fora

Igreja Nossa Senhora das Graças - Carlos Chagas (pertencente à Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro)

Endereço: Rua Maria Menon Tedesco, 15 - Bairro Carlos Chagas

De 18 a 26 de novembro – Novena

18h30 – Recitação do Santo Terço

19h – Missa

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

6h – Missa seguida de café partilhado

18h30 – Procissão

19h – Missa Solene

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Igreja Nossa Senhora das Graças - Nossa Senhora das Graças (pertencente à Paróquia Santa Teresinha)

Endereço: Rua Aníbal Alves, 163 - Bairro Nossa Senhora das Graças

De 18 a 26 de novembro – Novena

19h – Missa

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

7h, 10h, 15h e 19h – Missas

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias.

Comunidade Nossa Senhora das Graças - Bairro de Lourdes (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Mãe de Deus)

Endereço: Rua Horácio de Melo Brandão, 900 - Bairro de Lourdes

De 17 a 26 de novembro – Novena

De 17 a 22 de novembro

19h – Oração da novena

De 23 a 26 de novembro – Tríduo

Dia 23 de novembro – Quinta-feira

19h - Missa e Adoração Eucarística

Dia 25 de novembro – Sábado

18h - Terço

19h – Missa

Dia 26 de novembro – Domingo

18h - Missa

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h - Missa Festiva

Igreja Nossa Senhora das Graças - Linhares (pertencente à Paróquia Nossa Senhora Aparecida)

Endereço: Rua Ângelo Biggi, 1053 - Bairro Linhares

De 23 a 25 de novembro – Tríduo

19h – Celebração

Dia 26 de novembro – Domingo

10h30 – Celebração

Comunidade Nossa Senhora das Graças - Bairro Nova Germânia (pertencente à Paróquia São Pedro)

Endereço: Bairro Nova Germânia

De 23 a 25 de novembro – Tríduo

19h30 – Celebração nas casas de paroquianos



Dia 23: Rua Manoel Porfílio Ferreira, 15 – Nova Germânia

Dia 24: Rua Tibúrcio Clavilho, 360 – Nova Germânia

Dia 25: Rua Tibúrcio Clavilho, 225 – Nova Germânia

Dia 26 de novembro – Domingo

8h – Ação evangelizadora com crianças e adolescentes na praça do bairro

15h30 – Carreata festiva pelas ruas do bairro

16h – Missa festiva na Rua José Alves Sobrinho, 235 – Nova Germânia

Área Missionária Nossa Senhora das Graças - Nova Suíça (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Endereço: Rua Maria de Lourdes, 15 - Grama

De 24 a 26 de novembro – Tríduo

Dia 24 de novembro – Sexta-feira

19h30

Dias 25 e 26 de novembro – Sábado e Domingo

19h

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h – Procissão saindo da Rua Maria de Lourdes, nº 527 em direção ao nº 15, onde será a Missa Festiva

Outros municípios do território arquidiocesano

Comunidade Nossa Senhora das Graças – Lima Duarte/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora das Dores)

Endereço: Rua José de Sales, 542 – Albergue (Salão do Lar São Vicente de Paulo)

De 18 a 26 de novembro – Novena

19h – Missa

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h – Missa Solene

Igreja Nossa Senhora das Graças – Rio Preto/MG (pertencente à Paróquia Nosso Senhor dos Passos)

Endereço: Rua Aluísio Miranda Ribeiro, s/nº - Bairro Safira

De 16 a 24 de novembro – Novena

19h – Oração da novena

Dia 25 de novembro – Sábado

19h – Missa

*Após a celebração, haverá funcionamento de barraquinhas e leilão.

Igreja Nossa Senhora das Graças - Santos Dumont/MG (pertencente à Paróquia São Sebastião)

Endereço: Vila Patrimônio da Serra, 560 - Patrimônio da Serra (Área Rural)

De 24 a 26 de novembro – Tríduo

Dias 24 e 25 de novembro – Sexta-feira e sábado

19h – Celebração

Dia 26 de novembro – Domingo

15h30 – Procissão seguida de celebração

*Após a celebração, haverá funcionamento de barraquinhas e leilões de prendas e bezerros.

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h – Missa

Igreja Nossa Senhora das Graças - São João Nepomuceno/MG (pertencente à Paróquia Sagrada Família)

Endereço: Rua Rubens da Paixão, s/nº - Bairro Três Marias

De 24 a 26 de novembro – Tríduo

Dia 24 de novembro – Sexta-feira

19h – Missa

Dia 25 de novembro – Sábado

18h – Missa

Dia 26 de novembro - Domingo

9h – Missa com as crianças

18h – Procissão saindo da Comunidade Dom Bosco em direção à Igreja Nossa Senhora das Graças, onde haverá Missa

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h – Missa

*Haverá funcionamento de barraquinhas todos os dias após as celebrações.

Igreja Nossa Senhora das Graças – Matias Barbosa/MG (pertencente à Paróquia Nossa Senhora da Conceição)

Endereço: Joazal (Área Rural)

Dia 27 de novembro – Segunda-feira – Dia de Nossa Senhora das Graças

19h – Missa seguida de lanche partilhado