Um homem de 39 anos foi detido em Juiz de Fora, na manhã dessa terça-feira (21), por suspeita de receptação e adulteração de veículo. Um carro furtado, além de placas, painéis e chaves foram apreendidas pela Polícia Militar (PM).

O carro foi visto pelos policiais durante patrulhamento nas BRs 267 e 040. O veículo era conduzido pelo homem, que é conhecido no meio policial por fazer parte de uma organização criminosa no Rio de Janeiro e também por participar de um homicídio e tráfico de drogas na cidade.

O veículo foi achado pelas equipes no Bairro Marilândia e constatado que o mesmo foi alvo de roubo em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Dentro do carro os policiais encontraram centrais eletrônicas, painéis de veículos, miolo de ignição, alicate, várias chaves de ignição veicular e as placas originais do veículo furtado.

Já o homem foi achado no apartamento dele, em Juiz de Fora, e foi detido em flagrante. Ele e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia. O carro foi levado para o pátio credenciado e está à disposição da autoridade judiciária.

Veja detalhes dos materiais apreendidos: