Nessa terça-feira (21), a Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG), em ação integrada com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), deu início as ações pelos 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres no Santa Cruz Shopping, localizado no Centro de Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira.

A mobilização reuniu as equipes da Delegacia Especializada em Atendimento à Mulher de Juiz de Fora e da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica da PMMG que entregaram cartilhas sobre medidas protetivas e deram orientações sobre denúncias de violência e direitos da mulher.

Sobre a Mobilização

Os 21 Dias de Ativismo pelo Fim da Violência contra as Mulheres é uma campanha anual e internacional que, no Brasil, começa no dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra, e vai até 10 de dezembro, Dia Internacional dos Direitos Humanos, que também tem o objetivo de propor medidas de prevenção e combate à violência, além de ampliar os espaços de debate com a sociedade. Em escala mundial, a celebração ocorre em 25 de novembro, Dia Internacional da Não Violência contra a Mulher.

Tags:

Atendimento | mulheres