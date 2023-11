O coro de vozes das crianças do Projeto Criar do Sesc Juiz de Fora inaugurou a decoração Natalina no Parque Halfeld, às 19h desta quarta-feira (22). Também foi inaugurado o corredor luminoso do Calçadão da Rua Halfeld e na Avenida Rio Branco. Além do coral, o público acompanhou a apresentação do artista Marcus Amaral.

Segundo o secretário de Turismo (SETUR), Marcelo do Carmo, o Natal de 2022 foi um divisor de águas. "A cidade vinha às escuras depois de uma pandemia, depois de uma situação local complicada. E foi naquele momento, com o acendimento das luzes, com a decoração de Natal, que nós percebemos que muito mais do que luz, a gente estava resgatando o orgulho e a autoestima das pessoas".

Desse modo, a iniciativa criou um desafio ainda maior para este ano. "A cidade cobrou, acho que foi um marco muito importante do nosso governo. Se você pensar que em famílias em que há crianças com menos de 5 anos de idade, elas nunca tinham visto o Natal. Isso foi de uma importância absurda. Nós tivemos por noite aqui duas mil pessoas visitando os espaços, acho que nós batemos o recorde de todas as fotos, e esse ano a gente se esmerou para fazer ainda melhor", pontuou Marcelo.

Ele ressaltou ainda, que em 2023 o tempo para programar as atividades foi maior e, dessa maneira, foi possível pensar uma decoração mais volumosa e descentralizada, chegando aos bairros. O objetivo, segundo o secretário, é impulsionar o comércio local. "Estou falando do pequeno empreendedor, do comerciante ambulante, as grandes lojas. Dar espaço para todo mundo. E levar essas luzes, essa alegria para os bairros, que eu acho que esse é um outro desafio muito importante para esse ano".

O projeto contará com microlâmpadas de LED, ornamentações e adereços natalinos que serão instalados em vias públicas, praças e prédios históricos, como o Centro Cultural Bernardo Mascarenhas.A programação abrangerá os meses de novembro e dezembro e incluirá apresentações musicais compostas por um repertório natalino.No dia 8 de dezembro serão acionadas as luzes do Morro do Cristo e do Paço Municipal. Entre os dias 28 de novembro e 1 de dezembro, ganharão luzes natalinas as praças da Estação, CEU, Benfica, Grama, Santa Luzia, Linhares, Vila Ideal, Manoel Honório, além da Rua São João e a entrada da cidade pela Avenida Deusdedith Salgado. As luzes seguirão até o Dia de Reis, 6 de janeiro.

Nos bairros em que estiverem sendo realizado o projeto “Praça Cervejeira”, coordenado pela Associação de Cervejeiros da Zona da Mata (Unicerva), haverá também food trucks operados por ambulantes credenciados pela Secretaria de Secretaria de Sustentabilidade em Meio Ambiente e Atividades Urbanas (Sesmaur).



Veja abaixo alguns registros feito pelo Acessa

