Parte da Rua José Orizombo, no Bairro Santa Luzia, em Juiz de Fora, cedeu na noite dessa quarta-feira (22). Uma obra de contenção é feita no local após a rua ceder devido às fortes chuvas de janeiro de 2020.

A reportagem procurou a Defesa Civil e a Secretaria de Obras e aguarda retorno.

Segundo o Corpo de Bombeiros, as equipes foram acionadas para ajudar na retirada de moradores que não conseguiram sair das casas.

Em maio deste ano, a Prefeitura de Juiz de Fora publicou o extrato de contrato com a empresa Remar Construtora Ltda., no valor de R$ 4.109.709,68, para a construção da contenção. O prazo da obra é de 12 meses.

Na época, a PJF afirmou que “a solução técnica encontrada foi a construção de uma cortina atirantada de 165 metros de comprimento e com uma altura média de 5 metros, que será inserida dentro do muro, a fim de minimizar os deslocamentos de terra. A cortina atirantada é utilizada nos serviços de contenção de talude, encostas e subsolos. Possui estruturas de concreto armado que trabalham em conjunto com tirantes, possibilitando maior segurança ao terreno”.