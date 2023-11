Uma mulher que não teve a idade divulgada foi presa nesta quinta-feira (23) na Avenida Rui Barbosa, Bairro Santa Terezinha, Zona Nordeste de Juiz de Fora. Uma equipe da Polícia Militar recebeu informações de que a mulher tinha posse de cerca de 4kg de drogas e aguardava um ônibus que a levaria para Rio Novo.



De posse desta informações, as Equipes da 4ª Cia PM Ind PE iniciaram rastreamento nos possíveis locais de embarque, quando na Av. Rui Barbosa uma das equipe deparou com uma mulher com características idênticas a repassada na denúncia, sendo abordada e localizada a droga na mochila que a suspeita portava havia três barras de pasta base de cocaína, uma porção da mesma droga, um telefone celular, dois rádios comunicadores, um notebook, um macaco hidráulico e R$60. Os policiais fizeram buscas no endereço da mulher, onde encontraram ainda um tablete de crack e uma porção avulsa da mesma substância, uma prensa, uma balança de precisão e material para o refino da droga.

A mulher foi presa em flagrante e conduzida junto com os materiais apreendidos para a Delegacia de Plantão.