Um homem que não teve a idade divulgada, caiu em um bueiro localizado na Rua Professor Menton de Alencar, no Bairro Francisco Bernardino, Zona Norte de Juiz de Fora, nesta quinta-feira (23). Segundo o Serviço de Atendimento Médico de Urgência, o acidentado tinha escoriações na face, no nariz, testa, um edema, popularmente conhecido como 'galo' acima do nariz, mas não apresentava sinais de fratura.

Enquanto a equipe do Samu se deslocava, a vítima sofreu uma síncope. No entanto, quando a viatura chegou, ele já estava acordado. O paciente foi encaminhado para atendimento na Unidade de Pronto Atendimento (UPA/Norte).