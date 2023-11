Jefferson Magalhães Guedes, policial militar rodoviário acusado de matar a tiros o também policial Cristiano Scapin Teixeiras, foi condenado por homicídio culposo na última quarta-feira (22). Ele assassinou a vítima no posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF) em 2019, em Dias Tavares. O julgamento foi realizado no Tribunal do Júri em Juiz de Fora.

Cristiano era marido de uma inspetora da PRF e estava com ela, durante o trabalho, quando foi morto. Jefferson é ex-companheiro dessa inspetora e foi detido pelos próprios colegas após o crime.

Sentença

De acordo com a sentença, a defesa de Jefferson pediu a desclassificação do crime para homicídio culposo, quando não há intenção de matar, pois alegou que o crime foi realizado em legítima defesa.

Anteriormente, ele era acusado por homicídio qualificado - por motivo torpe, pois dificultou a defesa da vítima.

O Conselho de Sentença acolheu o pedido e foi expedido o alvará de soltura, encaminhando para que o Ministério Público de Minas Gerais (MPMG) avaliar e se manifestar sobre o oferecimento do benefício.

A reportagem entrou em contato com o MPMG e aguarda retorno.