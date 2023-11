Juiz de Fora terá mais 278 unidades habitacionais por meio do Novo Minha Casa Minha Vida. O anúncio foi feito na manhã desta sexta-feira (24), pela prefeita Margarida Salomão (PT).

Os imóveis serão construídos nos bairros Santa Lúcia, Bom Jardim, São Francisco de Paula, Amazônia I, Amazônia II, Jardim dos Alfineiros I e Jardim dos Alfineiros II.

A reportagem entrou em contato com o Governo Federal para confirmar a informação e aguarda retorno.

Na última quarta-feira (22), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou a 1ª Seleção de Propostas para o Novo MCMV direcionada à Faixa 1 (FAR), para famílias com renda de até 2 salários-mínimos (ou R$ 2.640,00 em valores atuais).



Novas unidades

Margarida afirmou que a construção das novas unidades será feira nos bairros onde as pessoas já moram e não mais em locais distantes.

“Isso é muito importante porque abraça uma nova concepção do Minha Casa Minha Vida diferente daquilo que prevaleceu anteriormente e que resolveu muitos problemas, mas também criou grandes dificuldades”, destacou.



Margarida ressalta que a decisão de construir as novas moradias nestes bairros é que as pessoas já vivem nesses lugares, vivem de forma irregular, precária, uma forma pouco digna.

“Então ao invés de ter, como no passado, uma grande unidade com 400, 500 unidades habitacionais, com gente de todos os lados da cidade vivendo junto, brigando, complicando. Então aqui nós estamos valorizando a territorialidade, as pessoas vão ter suas casas construídas nos lugares onde já moram.



A partir de agora, será feito um estudo dos projetos para a contratação das empresas que vão realizar essas obras.

“Nós vamos, agora, dar prioridade àquelas pessoas que não têm nenhuma moradia, que estão em situação de vulnerabilidade por algum desastre. E é um novo equipamento, nós vamos trazer para o bairro um novo equipamento totalmente diferente que vai privilegiar muito todas essas regiões”, explicou o secretário de Planejamento Urbano, Raphael Lopes Ribeiro.

Censo

Durante o anúncio, Margarida afirmou que o Censo em Juiz de Fora mostrou que a cidade tem 40 mil unidades habitacionais sem morador, mas que ainda há pessoas sem moradias.

“Então nós vamos, na verdade, procurar, inclusive ocupar essas unidades que já estão prontas e estão vazias. E construir mesmo só nos lugares em que as pessoas já estão, muitas vezes, irregularmente”, finalizou.

Governo Federal

De acordo com o Governo Federal, o processo selecionou 187,5 mil novas unidades habitacionais do MCMV para famílias da Faixa 1. São mais de 1.200 empreendimentos que beneficiarão 560 municípios em todo o Brasil. Do total, 184 mil unidades são destinadas a famílias integrantes dos cadastros habitacionais, em todos os estados brasileiros.

As demais 3 mil unidades serão destinadas a famílias que tenham perdido seu único imóvel por emergência ou estado de calamidade pública, ou pela realização de obras públicas federais, nos estados do AC, AM, PE, RS e SP.

Inicialmente, a meta de construção de moradias com recursos do Fundo de Arrendamento Residencial (FAR) era de 130 mil unidades habitacionais. Porém, devido ao grande volume de propostas recebidas, estão sendo selecionadas 187,5 mil.

As propostas, recebidas pela Caixa em 2023 e selecionadas pelo Ministério das Cidades, atenderam às novas regras estabelecidas após a retomada do MCMV. Critérios como proximidade dos centros urbanos, melhorias nas especificações dos imóveis, infraestrutura de qualidade, varanda, salas para biblioteca, entre outros, foram considerados. Os projetos foram enviados pelos governos estaduais e prefeituras e por construtoras.

