O Arquivo Histórico de Juiz de Fora recebeu equipamentos para a melhoria da estrutura da entidade, em solenidade nesta sexta-feira (24). A ação se deu por meio de recursos obtidos por meio de acordos intermediados pelo Ministério Público de Minas Gerais (MPMG). Os equipamentos foram adquiridos pelo Instituto Müller Hill do Brasil (IMHB), que fez a doação para uso exclusivo do Arquivo Histórico.

Os materiais para a preservação (caixas azuis) foram comprados com verbas originárias de Termo de Ajustamento de Conduta (TAC) firmado pelo MPMG com a SLM Empreendimentos Imobiliários, que, no acordo, assinado em 2021, comprometeu-se a adotar uma série de medidas para a regularização de loteamento no município, além de pagar multa em virtude de ter descumprido obrigações anteriormente assumidas.

A iniciativa contou com a presença e participação do do promotor de Justiça de Defesa do Meio Ambiente, Habitação e Urbanismo, Patrimônio Histórico e Cultural em Juiz de Fora, Alex Fernandes Santiago, ele ressaltou a vital importância de preservar os documentos do Arquivo Histórico de Juiz de Fora, que guarda materiais raríssimos e relevantes do Executivo, Legislativo e Judiciário da região e ainda periódicos antigos.