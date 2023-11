Nesta sexta-feira (24), a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) realizou a prisão de um jovem, de 21 anos, por tráfico de drogas no Bairro Linhares, em Juiz de Fora. Em sua residência foram encontradas mais de 100 pedras de crack, 300 pinos de cocaína e 40 buchas de maconha.

De acordo com a ocorrência, a equipe já tinha conhecimento do envolvimento do jovem com o tráfico de drogas. Foi realizado o cerco policial na casa onde ele mora e uma busca pelos materiais. O suspeito foi localizado em seu quarto e as drogas debaixo de sua cama. Ao todo foram localizados e apreendidos sete munições calibre 9 milímetros, uma balança de precisão, 44 buchas de maconha, 114 pedras de crack, 359 pinos de cocaína e material para dolagem.

Diante do flagrante, o jovem assumiu a propriedade da droga, sendo preso e encaminhado para Delegacia, juntamente com os materiais encontrados na ação.

