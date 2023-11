Dois homens, que não tiveram as idades informadas foram presos, e um menor apreendido pelo crime de tráfico de drogas com mais de 100 pinos de cocaína, neste domingo (26) no Bairro Vila Ideal, região Sudeste de Juiz de Fora.

De acordo com o registro policial, os três suspeitos, já conhecidos pela prática de tráfico de drogas, foram abordados durante uma operação no bairro. Com eles foram localizados e apreendidos 117 pinos de cocaína, cinco buchas de maconha. 16 pedras de crack, um celular e R$656,50. Eles foram presos e encaminhados para a Delegacia de plantão juntamente com o material encontrado na ação.