Uma atendente de 35 anos ficou ferida após um cliente quebrar um prato e os estilhaços acertarem o pescoço e braço dela na tarde desse domingo (26), no Shopping Jardim Norte, em Juiz de Fora.

A reportagem procurou a assessoria do Shopping sobre o ocorrido e aguarda retorno.

Segundo a Polícia Militar (PM), a mulher relatou que uma senhora, sem idade revelada, fez um pedido de refeições fechadas e retirou no balcão. Um tempo depois, o autor, também sem idade identificada, foi ao restaurante e exigiu mais uma concha de molho.

A funcionária informou que o padrão da franquia para este tipo de refeição eram duas conchas e se ele quisesse mais uma, teria que pagar à parte. A mulher contou ainda que o autor ficou no balcão gritando questionamentos bem exaltado.

Em determinado momento, ele bateu com a bandeja, que estava com o prato, em cima do balcão. O prato então se quebrou e os estilhaços da porcelana atingiram o pescoço e braço esquerdo, causando escoriações e vermelhidões na pele. A funcionária negou atendimento médico e foi orientada sobre as providências que deveriam ser adotadas.

O homem fugiu logo após o fato e ainda não foi encontrado pela PM, mas o carro em que ele estava foi identificado após verificação das imagens do circuito interno.