Na última semana, quinta (23) e sexta-feira (24), a pesquisa realizada pelo investigador da Polícia Civil de Minas Gerais (PCMG) Cleber Giliard Rodrigues Miranda sobre "Grupo Reflexivo para homens autores de violência doméstica" foi apresentada durante o VIII Seminário discente de sociologia da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), em Belo Horizonte.



No local, foram apresentados os resultados obtidos na pesquisa com os grupos reflexivos, que são compostos por homens que cometeram violência contra mulheres e que são encaminhados, de forma compulsória, pelo poder judiciário. Segundo a PCMG, os encontros dos grupos são desenvolvidos desde julho de 2022 e, no total, já foram realizados 16 grupos com aproximadamente 150 homens. Os encontros acontecem semanalmente em um espaço de apoio às mulheres em Juiz de Fora, chamado Casa de Therta.

Atualmente lotado no Núcleo de Atendimento a Ocorrências de Maus Tratos aos Animais em Juiz de Fora, Cleber atuou por 12 anos na Delegacia Especializada em Atendimento a Mulher (Deam), é pesquisador e mestrando do programa de pós-graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF).