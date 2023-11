Um carro caiu em uma ribanceira de cerca de 5 metros no Bairro Terras Altas, no fim da tarde dessa segunda-feira (27), em Juiz de Fora. Ninguém ficou ferido e não há informações sobre a dinâmica do ocorrido.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o acidente foi registrado na Rua Expedicionário Orlindo Ferreira Cristino e a motorista, de 41 anos, não ficou presa às ferragens e já estava fora do veículo quando os militares chegaram no local.

Ela teve escoriações no rosto e estava com dores na região da lombar. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) encaminhou a mulher para atendimento médico.