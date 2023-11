Cinco pessoas, com idades entre 19 e 33 anos, foram presas em Juiz de Fora após matarem um jovem de 26 anos na zona rural de Goianá, nessa segunda-feira (27). Houve perseguição policial e os policiais atiraram contra um dos envolvidos.

Segundo a PM, a esposa da vítima contou que dois homens entraram na casa e mandaram ela sair e atiraram contra o marido dela logo em seguida. Eles fugiram, mas um dos envolvidos teria sido identificado como concunhado do jovem morto.

A PM recolheu informações que apontaram que a vítima era muito agressiva e há algum tempo ameaçava a esposa e familiares por motivos de fofoca.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) esteve no local e socorreu a vítima para um posto de saúde, onde foi constatada três perfurações na cabeça e uma nas costas.

O rapaz morreu algumas horas depois, após sofrer três paradas cardiorrespiratórias. A perícia foi acionada.

Rastreamento

Após o crime, a PM realizou bloqueios em Juiz de Fora e cidades vizinhas para localizar os envolvidos.

Durante as ações, foi verificado que dois suspeitos, um homem e a cunhada da vítima, companheira do concunhado, todos moradores do Bairro São Judas Tadeu, estavam em um carro e foram vistos pela polícia no Bairro Miguel Marinho.

Quando perceberam a presença dos militares, os quatro fugiram em alta velocidade pela Avenida JK e, conforme a PM, colocou os pedestres e motoristas em risco. O carro foi abordado na Rua Martins Barbosa e o motorista saiu do carro armado em direção aos policiais, que atiraram duas vezes contra ele. Os tiros atingiram o abdômen e a perna do condutor.

O revólver que ele usava, calibre 32 com numeração raspada, foi apreendido com quatro munições. O carro usado para fuga foi furtado em abril de 2021 na Avenida Brasil. Seis celulares também foram apreendidos.

O resgate esteve no local e o motorista foi encaminhado para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira. O nome dele não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

Em Goianá, os policiais identificaram que uma mulher também esteve envolvida no homicídio e foi presa em flagrante, sendo conduzida para a Delegacia juntamente com os outros presos.