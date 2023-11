Uma idosa de 62 anos apresentou um quadro de intoxicação por inalar fumaça e ficou ferida com queimaduras de 2º graus nas pernas e braços, em um incêndio ocorrido na manhã desta terça-feira (28), na residência da mulher na Rua Margarida Maria Alves, no Bairro Vale Verde, Cidade alta. Segundo o registro dos Bombeiros, que atenderam a ocorrência, a mulher teria ateado fogo na própria casa e foi retirada por vizinhos. As equipes do CBMMG efetuaram o combate, extinção e rescaldo do incêndio, que queimou o quarto e sala da residência.

Foram gastos aproximadamente 1.500 litros de água. Seis militares e duas viaturas atuaram na operação. A idosa foi atendida pela equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, que a encaminhou inconsciente para o Hospital de Pronto Socorro Dr. Mozart Teixeira. Além dela, uma segunda vítima, que não teve a idade informada, também foi socorrida pelos Bombeiros.