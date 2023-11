Na próxima quinta-feira (30), as inscrições do Programa Municipal “Cartão Passe Fácil Estudante” para o ano letivo de 2023 vão se encerrar. Este é um benefíco que oferece gratuidade no Transporte Coletivo Urbano (TCU) ao estudante da rede municipal de ensino, quando este estiver em conformidade com os critérios da Lei.

Segundo a Secretaria da Educação (SE), o estudante interessado em obter o benefício deve estar matriculado e frequente na rede municipal de ensino, ter renda familiar igual ou inferior a dois salários-mínimos (salário bruto) e residir a uma distância igual ou superior a um quilômetro da escola.



Comprovação de Renda

A verificação de renda necessária para a solicitação do benefício ocorre por meio do Cadastro Único (CadÚnico), eliminando a exigência de comprovação de renda de todos os residentes na casa.

Estudantes com menos de 18 anos devem exibir o Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico, juntamente com a documentação ativa do Bolsa Família.

Por outro lado, aqueles com 18 anos ou mais, ou residentes na área rural de Juiz de Fora, precisam apresentar o Número de Identificação Social (NIS) do CadÚnico, acompanhado da folha V7 ou Folha Resumo (disponível no Cras) para a confirmação da renda.



Cadastro do Cartão Passe Fácil Estudante

O cadastro fica disponível durante todo o ano letivo e pode ser realizado de forma on-line pela Prefeitura Ágil (tendo o usuário feito o login na plataforma antes de acessar o link) ou de forma presencial no Departamento de Informação Geral e Atendimento (DIGA), mediante agendamento pelos telefones 2104-8530, 2104-8531, 2104-8580, 3690-8151, no horário das 9h às 15h, nos seguintes endereços:

- Atendimento Presencial | Centro. Av. Barão do Rio Branco nº 1843 / 2° andar - Centro

- Atendimento Presencial | Centro-Sul. Rua São Mateus nº 300 - São Mateus

- Atendimento Presencial | Nordeste. Av. Rui Barbosa nº 784, loja 12 - Santa Terezinha

- Atendimento Presencial | Norte. Rua Inês Garcia nº 357 - Benfica

- Atendimento Presencial | Prédio-Sede. Av. Brasil nº 2001 / Térreo - Centro



Confira os documentos necessários para o cadastro

- Certidão de Nascimento ou Carteira de Identidade do(a) estudante

- CPF do(a) estudante requerente

- Ficha de Matrícula atualizada (Escola)

- Declaração de frequência (Escola)

- Comprovante de Residência

- Comprovante do Bolsa Família ou Folha V7/Folha resumo (CadÚnico)