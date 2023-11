Imagens de uma tentativa de homicídio ocorrida no Bairro Fábrica, Zona Norte de Juiz de Fora, no dia 18 de novembro foram compartilhadas nesta terça-feira (28). O vídeo mostra a ação truculenta do autor, que entrou em um bar apontando um revólver de calibre 32mm para os presentes.

Ele chega a agredir um homem que estava no estabelecimento com um golpe no rosto. Conforme publicado pelo Portal Acessa.com, ele tentou fugir e se livrar da arma no caminho. No entanto, o objeto foi apreendido e o homem encontrado, preso e encaminhado para a Delegacia, junto com o material apreendido.