Uma jovem de 24 anos foi torturada e agredida por uma moça de 18 anos, na noite dessa terça-feira (28), no Bairro São Mateus, em Juiz de Fora. A suspeita do crime foi detida pela Polícia Militar (PM).

A PM foi acionada pela vítima, que contou ter sido convidada pela moça mais nova para beberem juntas na casa dela. Elas já se conheciam e haviam se desentendido anteriormente por ciúmes da agressora em relação ao ex-namorado dela com a vítima.

Quando a jovem chegou à residência, encontrou outras duas mulheres no local. A suspeita então a ameaçou com uma arma de fogo, a agrediu com golpes no rosto, teve o cabelo cortado e o celular roubado, além de ter passado por tortura psicológica.

A vítima conseguiu fugir e acionou a PM, que foi ao local e, depois da suspeita retornar para o imóvel, ela assumiu as agressões e afirmou ser usuária e envolvida com o tráfico de drogas.

Durante buscas no imóvel, a PM encontrou 28 comprimidos de ecstasy, cinco tabletes, uma bucha e cinco cigarros de maconha, uma balança de precisão e uma tesoura que foi usada para cortar o cabelo da vítima.

O celular da jovem não foi encontrado. Ela foi encaminhada para atendimento no Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira, pois tinha escoriações no dedo da mão direita e luxação no nariz. O nome dela não foi informado, por isso não foi possível saber o estado de saúde.

A agressora foi encaminhada para a Delegacia, juntamente com o material apreendido.