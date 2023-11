Um ônibus foi assaltado na noite dessa terça-feira (28), no Bairro Jardim das Flores, em Juiz de Fora. O motorista de 47 anos e a cobradora, de 31, contaram à Polícia Militar (PM) que foram rendidos por três pessoas, todas armadas.

A reportagem procurou o Consórcio Via JF e aguarda retorno.

Segundo a PM, a dupla contou que estava com o ônibus no ponto final da linha 423, Linhares, com as portas abertas, quando foram surpreendidos pelo trio, que estava encapuzado e usando roupa camuflada.

Dois suspeitos entraram pela porta da frente e renderam o motorista, já o terceiro entrou pela porta traseira e rendeu a cobradora.

Um dos assaltantes anunciou o roubo e levou o celular do motorista e R$ 200 em notas variadas do caixa. Todos fugiram em direção à região conhecida como “Porto Seguro”.

O motorista ressaltou que o ônibus tem câmeras de monitoramento e que teriam registrado o crime.

A PM realiza rastreamento, mas os suspeitos ainda não foram localizados. Um galpão por onde os assaltantes fugiram tem circuito de monitoramento, mas conforme a PM, ninguém atendeu aos chamados dos militares.