Dois homens foram detidos na Praça dos Três Poderes, no Centro de Juiz de Fora, nessa quarta-feira (29). Uma equipe da 30ª Companhia da Polícia Militar fez a abordagem dos sujeitos. Um deles, autointitulado 'papai noel do tráfico' aparece em gravações em que distribui porções de entorpecentes, segundo ele, gratuitamente, no entorno da praça.

O outro suspeito detido gravava imagens do homem distribuindo as drogas. A dupla foi detida em flagrante. Segundo a Polícia Militar, a pena para esse tipo de delito pode chegar a 15 anos de reclusão.