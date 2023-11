A última celebração da Missa do Impossível em 2023 será realizada na Praça Antônio Carlos, no Centro, no dia 12 de dezembro.

Com a expectativa de receber um número bem maior que as 2 mil pessoas que participam semanalmente da celebração no Rincão Senhor do Bonfim, anexo à Igreja Santa Rita de Cássia, a missa terá início às 19h30. É a primeira vez que o espaço receberá a celebração.

No ano passado, a missa foi realizada em um terreno localizado na esquina das ruas Benjamin Constant e José Calil Ahouagi; em 2019, foi no campo do Sport Club. Por causa da pandemia da Covid-19, em 2020 e 2021, o público não participou da celebração, que foi sendo transmitida pelas redes sociais.

Declarada Patrimônio Cultural de Natureza Imaterial de Juiz de Fora, em maio de 2022, o tema da celebração desse ano será “Pois para o coração de Deus, nada é impossível”.

“Este ano nós queremos suscitar no povo a consciência do coração de Deus, que é revelado na pessoa de Jesus Cristo. Um Deus misericordioso, um Deus compassivo, um Deus que está no meio de nós, está atento às preces e às súplicas daquele que n’Ele confia”, explicou o idealizador da missa, padre Pierre Maurício de Almeida Cantarino.