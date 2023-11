Dois pitbulls foram mortos a tiros após fugirem de casa e morderem um homem, de 33 anos, no Bairro Eldorado, nessa quarta-feira (29). O tutor dos animais foi encaminhado para a Delegacia.

Segundo a Polícia Militar (PM), os animais conseguiram arrombar o portão do imóvel e fugiram para a rua. O tutor tentou fechar o portão para evitar a saída dos animais, mas não conseguiu.

O casal de cachorro mordeu várias partes do corpo do homem, que teve lesões aparentes no pé e pernas. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e encaminhou a vítima para o Hospital de Pronto Socorro (HPS) Dr. Mozart Teixeira.

Uma pessoa viu o ataque e atirou contra os animais, que morreram. A PM explicou que o atirador não foi identificado e não havia câmeras que pudessem auxiliar na identificação.