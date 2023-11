A partir desta sexta-feira (1º), a cidade de Juiz de Fora dará início a 3ª edição da campanha “Natal de todas e todos nós”, iniciativa que tem como objetivo, segundo a Secretaria de Estado De Direitos Humanos (SEDH), arrecadar alimentos para famílias em situação de vulnerabilidade no município. Os alimentos serão arrecadados até o dia 20 de dezembro em 17 supermercados da cidade, sendo as unidades Bahamas, Pais e Filhos e BH. Os pontos de coleta nestes estabelecimentos comerciais contarão com representantes das instituições que irão orientar sobre a campanha.

Além dos mercados, a arrecadação também será realizada entre os servidores municipais e as empresas locais. Os interessado em doar poderão, ainda, contribuir por meio do Radar Solidário, uma ferramenta gratuita e acessível que simplifica o processo de doação entre pessoas e empresas interessadas em apoiar entidades e famílias da cidade. Realize o cadastro através deste link.

O secretário especial de Direitos Humanos, Biel Rocha, explicou que esta campanha acontece para garantir que as famílias mais necessitadas do município de Juiz de Fora tenham um natal digno com comida no almoço e no jantar. "Que possamos desfrutar da solidariedade do povo de Juiz de Fora”, ressaltou.